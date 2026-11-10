Alasan Metodologi Saham HSC Diubah, Threshold Rp5 Triliun Dihapus

JAKARTA - Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik mengungkapkan pertimbangan utama di balik perombakan metodologi Hidden Shareholder Concentration (HSC).

Perubahan mendasar tersebut mencakup penghapusan ambang batas (threshold) kapitalisasi pasar Rp5 triliun serta penanggalan indikator price impact ratio dari kriteria penyaringan saham.

Mengenai penghapusan threshold kapitalisasi Rp5 triliun, Jeffrey menjelaskan bahwa skema terdahulu membatasi proses penyaringan hanya pada emiten bertubuh besar.

Padahal, saham-saham dengan kapitalisasi di bawah Rp5 triliun juga menjadi instrumen investasi yang ditransaksikan oleh investor global maupun domestik, sehingga berhak mendapatkan tingkat transparansi yang setara.

"Oleh karena itu screening akan dilakukan ke seluruh saham di bursa. Oleh karena itu tidak lagi ada threshold untuk screening," ujar Jeffrey dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Sementara itu, terkait penghapusan indikator price impact ratio, Jeffrey menerangkan bahwa parameter tersebut baru akan terdeteksi apabila telah terjadi pergerakan harga saham yang tidak wajar di pasar.