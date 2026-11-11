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IHSG Balik Melemah, Sesi I Ditutup Turun ke Level 5.114

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |12:34 WIB
IHSG Balik Melemah, Sesi I Ditutup Turun ke Level 5.114
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali melemah pada penutupan perdagangan sesi I, Rabu (11/11/2026). (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)
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JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali melemah pada penutupan perdagangan sesi I, Rabu (11/11/2026). IHSG turun 0,22 persen atau 11 poin ke level 5.114.

Mayoritas indeks saham juga bergerak di zona merah. Indeks LQ45 melemah 0,33 persen ke level 525,320, sedangkan IDXLQ45LCL turun 0,12 persen ke level 72,873.

Selanjutnya, IDX30 terkoreksi 0,07 persen ke level 296,543 dan IDX80 melemah 0,09 persen ke level 76,310.

Padahal, pada pembukaan perdagangan, IHSG sempat menguat 0,17 persen ke level 5.134. Saat itu, sebanyak 273 saham menguat, 167 saham melemah, dan 505 saham lainnya stagnan.

Nilai transaksi pada awal perdagangan tercatat sebesar Rp813 miliar dengan volume perdagangan mencapai 228 juta lembar saham.

Sejumlah indeks lainnya juga sempat bergerak di zona hijau pada pembukaan perdagangan. Indeks LQ45 menguat 0,14 persen ke level 527, indeks JII naik 0,04 persen ke level 291, indeks MNC36 menguat 0,10 persen ke level 233, dan IDX30 naik 0,24 persen ke level 297.

Dari sisi sektoral, sebagian besar indeks sektor bergerak di zona hijau, meliputi energi, properti, teknologi, keuangan, kesehatan, konsumer siklikal, dan infrastruktur.

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