300 Saham Terindikasi HSC, BEI Segera Keluarkan dari Perhitungan IHSG

BEI akan mengeluarkan 300 saham emiten dari perhitungan bobot Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)

JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mengeluarkan 300 saham emiten dari perhitungan bobot Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) karena terindikasi mengalami konsentrasi kepemilikan saham atau High Shareholding Concentration (HSC).

Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menjelaskan bahwa pihaknya berencana mengumumkan 300 saham yang akan dikeluarkan dari perhitungan bobot IHSG pada Kamis (12/11/2026). Kebijakan tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada Jumat (13/11/2026).

"Tentu kita harapkan bisa sesegera mungkin kita umumkan. Mudah-mudahan besok 300 saham itu sudah bisa kita umumkan, dan hari Jumat sudah bisa keluar dari perhitungan IHSG," ujarnya saat ditemui di Gedung BEI, Rabu (11/11/2026).

Sebelumnya, Jeffrey menyampaikan bahwa jumlah saham yang terindikasi mengalami HSC mencapai 383 saham. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan pengumuman sebelumnya yang mencatat 83 saham. Dengan demikian, terdapat penambahan 300 saham yang terindikasi HSC atau setara dengan 6,16 persen dari total kapitalisasi pasar IHSG.

Jeffrey menjelaskan, peningkatan jumlah saham yang terindikasi HSC tersebut terjadi karena perubahan metodologi penilaian kepemilikan saham publik. Sebelumnya, penilaian hanya mencakup saham dengan kapitalisasi pasar di atas Rp5 triliun. Namun, batasan tersebut kini telah dihapus.