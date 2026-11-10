PPPK Paruh Waktu Naik Status Sekaligus atau Bertahap?

JAKARTA - PPPK paruh waktu naik atatus sekaligus atau bertahap? Pemerintah memastikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu akan ditingkatkan menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.

Akan tetapi perubahan status tersebut tidak dilakukan serentak, melainkan secara bertahap.

Peningkatan status menjadi penuh waktu berimplikasi pada perubahan ketentuan kerja dan hak kepegawaian. Pasalnya aturan pelaksanaan diperlukan untuk memastikan hak pegawai dapat dipenuhi sesuai ketentuan.

Selain pengalihan status, pemerintah membuka kesempatan bagi PPPK penuh waktu mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2027. Namun, kesempatan itu bukan pengangkatan otomatis menjadi PNS.

Pegawai tetap harus memenuhi persyaratan dan mengikuti seleksi yang ditetapkan pemerintah.

Pemerintah juga menyepakati perpanjangan masa kerja bagi 172.323 guru non-ASN yang terdaftar dalam Dapodik serta sekitar 2.482 guru di lingkungan Kementerian Agama yang kontraknya berakhir Desember 2026.