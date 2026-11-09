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Guru, Dosen hingga Damkar Masuk Daftar PPPK Paruh Waktu yang Diangkat Jadi Penuh Waktu

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |11:13 WIB
Guru, Dosen hingga Damkar Masuk Daftar PPPK Paruh Waktu yang Diangkat Jadi Penuh Waktu
Pemerintah sepakat mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dari sejumlah profesi, salah satunya damkar. (Foto: Okezone.com)
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JAKARTA – Pemerintah sepakat mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dari sejumlah profesi menjadi PPPK Penuh Waktu. Mereka meliputi guru, dosen, tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran (Damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga teknis, hingga tenaga pelayanan dan pelaksana lainnya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, keputusan pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu diambil setelah pemerintah melakukan sejumlah perhitungan.

"Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Ini termasuk lintas profesi, yaitu termasuk dosen, kemudian ada saudara-saudara kita yang sekarang bertugas sebagai Damkar," ujar Prasetyo.

Selain itu, pengangkatan juga mencakup tenaga kesehatan atau medis, Satpol PP, tenaga teknis, tenaga pelayanan, serta tenaga pelaksana lainnya.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, rapat tersebut digelar untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait kepastian status tenaga non-ASN, termasuk PPPK Paruh Waktu dari berbagai profesi.

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