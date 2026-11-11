IHSG Hari Ini Dibuka Menguat 0,26 Persen ke Level 5.139

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,26 persen ke level 5.139 pada hari ini, Rabu (11/11/2026).

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan terbatas 0,17 persen ke level 5.134, dengan 273 saham di zona hijau, 167 melemah, dan 505 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp813 miliar, dengan volume 228 juta lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,14 persen ke 527, indeks JII menguat 0,04 persen ke 291, indeks MNC36 menguat 0,10 persen ke 233, dan IDX30 menguat 0,24 persen ke 297.

Untuk indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau seperti energi, properti, teknologi, keuangan, kesehatan, konsumer siklikal, infrastruktur, kesehatan. Sedangkan yang melemah ada konsumer non siklikal, bahan baku, transportasi, industri.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Menteng Heritage Realty Tbk (HRME), DIRE Ciptadana Properti Perhotelan Padjajaran, dan Reksa Dana Pinnacle Enhanced Liquid ETF.