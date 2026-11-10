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IHSG Ditutup Menguat 1,02 Persen ke Level 5.125, Transaksi Tembus Rp75,3 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |16:47 WIB
IHSG Ditutup Menguat 1,02 Persen ke Level 5.125, Transaksi Tembus Rp75,3 Triliun
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan Selasa (10/11/2026). (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)
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JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan Selasa (10/11/2026). IHSG naik 51,96 poin atau 1,02% ke level 5.125.

Pada penutupan perdagangan, sebanyak 458 saham menguat, 220 saham melemah, dan 267 saham bergerak stagnan. Total nilai transaksi mencapai Rp75,3 triliun dengan volume perdagangan sebanyak 36,7 miliar saham.

Sejumlah indeks unggulan juga ditutup di zona hijau. Indeks LQ45 menguat 0,89% ke level 527, indeks JII naik 0,84% ke level 291, indeks IDX30 menguat 0,78% ke level 296, dan indeks MNC36 naik 0,87% ke level 233.

Dari sisi sektoral, mayoritas sektor saham ditutup menguat. Sektor energi, konsumen non-siklikal, konsumen siklikal, keuangan, transportasi, industri, bahan baku, dan properti berada di zona hijau.

Sementara itu, tiga sektor yang ditutup melemah adalah infrastruktur, teknologi, dan kesehatan.

Adapun saham-saham yang masuk jajaran top gainers antara lain PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk (AKKU) yang menguat 34,69% ke Rp66, PT Jaya Trishindo Tbk (HELI) naik 27,17% ke Rp220, serta PT Pioneerindo Gourmet International Tbk (PTSP) menguat 24,89% ke Rp2.760.

Di sisi lain, saham-saham yang masuk jajaran top losers antara lain PT Triniti Dinamik Tbk (TRUE) yang melemah 10% ke Rp18, PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk (FLMC) turun 9,84% ke Rp174, serta PT Logisticplus International Tbk (LOPI) melemah 9,38% ke Rp29
 

(Feby Novalius)

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