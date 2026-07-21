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Harta Kekayaan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini yang Kena OTT KPK, Punya Rp25 Miliar

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |21:00 WIB
Harta Kekayaan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini yang Kena OTT KPK, Punya Rp25 Miliar
Harta Kekayaan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini yang Kena OTT KPK, Punya Rp25 Miliar (Foto: Dokumentasi)
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JAKARTA - Harta kekayaan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini yang kena OTT KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini dan 18 orang lain dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin 20 Juli 2026.

Kasus yang menjeratnya ternyata berkaitan dengan penerimaan atas proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

"Perkara ini diduga berkenaan dengan penerimaan yang dilakukan oleh bupati terkait dengan proyek-proyek yang ada di lingkungan Kabupaten Lombok Barat," jelas Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin (20/7/2026).

Dalam operasi senyap ini, KPK juga mengamankan sejumlah uang tunai dan dokumen. KPK menyebut jumlah uang yang diamankan mencapai ratusan juta.

Harta Kekayaan Lalu Ahmad Zaini

Sebagai pejabat negara, Lalu Ahmad Zaini telah melaporkan harta kekayaan ke KPK. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 31 Desember 2025, Lalu Ahmad Zaini mempunyai harta kekayaan Rp25.567.639.655 atau Rp25,5 miliar.

Harta kekayaan Lalu Ahmad Zaini didominasi tanah dan bangunan. Tercatat, dirinya mempunyai 24 tanah dan bangunan senilai Rp14,5 miliar yang tersebar di Kota Mataram, Lombok Barat hingga Surabaya.

Lalu Ahmad Zaini tercatat mempunyai alat dan transportasi mesin senilai Rp1,28 miliar yang terdiri dari Mobil Toyota Avanza tahun 2019, Motor Honda Scoopy tahun 2021, Mobil Toyota Alphard tahun 2023 dan Mobil Honda HRV tahun 2024.

Lalu Ahmad Zaini mempunyai harta bergerak lainnya Rp557,5 juta, kas dan setara kas Rp9,13 miliar. 

Lalu Ahmad Zaini tercatat tidak mempunyai utang, sehingga total harta kekayaannya mencapai Rp25.567.639.655 atau Rp25,5 miliar.

 

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