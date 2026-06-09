Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Bupati Muara Enim Edison yang Kena OTT KPK, Punya Rp16 Miliar

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |09:39 WIB
Harta Kekayaan Bupati Muara Enim Edison yang Kena OTT KPK, Punya Rp16 Miliar
Harta Kekayaan Bupati Muara Enim Edison yang Kena OTT KPK, Punya Rp16 Miliar (Foto: Edison Tiba di KPK/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan Bupati Muara Enim Edison yang kena OTT KPK. Dalam operasi senyap ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 10 orang termasuk Bupati Muara Enim Edison pada Senin 8 Juni 2026.

KPK pun telah menetapkan tersangka usai menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Penetapan tersangka dilakukan usai KPK menggelar gelar perkara.

"Berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang diperoleh, diputuskan perkara ini naik ke tahap penyidikan, untuk kemudian menetapkan para pihak sebagai tersangkanya," ujar Juru bicara KPK Budi Prasetyo, Selasa (9/6/2026).

Budi menjelaskan, perkara ini berkaitan dengan pengadaan di lingkun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Muara Enim. Bupati Muara Enim Edison diduga melakukan penerimaan dalam perkara itu.

"Dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati terkait dengan pengadaan-pengadaan di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim," lanjut dia.

Edison menjabat sebagai Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim sejak Februari 2025. Edison pun telah melaporkan harta kekayaan ke KPK. Lalu berapa hartanya?

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/455/3222448/silmy-iZx2_large.jpg
Harta Kekayaan Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi yang Serahkan Diri ke KPK dan Kini Pakai Rompi Oranye
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/455/3222213/dadan-7mvk_large.png
Segini Harta Kekayaan Kepala BGN Dadan Hindayana yang Dicopot Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/320/3219284/muhadjir_effendy-qlhp_large.jpg
Harta Kekayaan Muhadjir Effendy di LHKPN yang Diperiksa KPK Terkait Kasus Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/455/3213957/gubernur_kaltim-db1D_large.jpg
Harta Kekayaan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud Rp166,5 Miliar, Punya Utang Rp112 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/320/3212832/hery-DuW4_large.jpg
Segini Harta Kekayaan Hery Susanto, Ketua Ombudsman yang Baru 6 Hari Menjabat Ditangkap Kejagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/320/3211817/bupati-2zAS_large.png
Ternyata Segini Harta Kekayaan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang Kena OTT KPK
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement