Harta Kekayaan Bupati Muara Enim Edison yang Kena OTT KPK, Punya Rp16 Miliar

Harta Kekayaan Bupati Muara Enim Edison yang Kena OTT KPK, Punya Rp16 Miliar (Foto: Edison Tiba di KPK/Okezone)

JAKARTA - Harta kekayaan Bupati Muara Enim Edison yang kena OTT KPK. Dalam operasi senyap ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 10 orang termasuk Bupati Muara Enim Edison pada Senin 8 Juni 2026.

KPK pun telah menetapkan tersangka usai menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Penetapan tersangka dilakukan usai KPK menggelar gelar perkara.

"Berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang diperoleh, diputuskan perkara ini naik ke tahap penyidikan, untuk kemudian menetapkan para pihak sebagai tersangkanya," ujar Juru bicara KPK Budi Prasetyo, Selasa (9/6/2026).

Budi menjelaskan, perkara ini berkaitan dengan pengadaan di lingkun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Muara Enim. Bupati Muara Enim Edison diduga melakukan penerimaan dalam perkara itu.

"Dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati terkait dengan pengadaan-pengadaan di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim," lanjut dia.

Edison menjabat sebagai Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim sejak Februari 2025. Edison pun telah melaporkan harta kekayaan ke KPK. Lalu berapa hartanya?