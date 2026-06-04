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Harta Kekayaan Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi yang Serahkan Diri ke KPK dan Kini Pakai Rompi Oranye

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |09:02 WIB
Harta Kekayaan Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi yang Serahkan Diri ke KPK dan Kini Pakai Rompi Oranye
Harta Kekayaan Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi yang Serahkan Diri ke KPK dan Kini Pakai Rompi Oranye (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Harta kekayaan Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) yang serahkan diri ke KPK. Usai menyerahkan diri pada Rabu malam, Silmy Karim resmi mengenakan rompi oranye tahanan KPK pada Kamis pagi.

Silmy Karim mengenakan rompi oranye dengan tangan diborgol setelah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (4/6/2026).

Silmy sebelumnya mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (3/6/2026) malam. Kedatangannya ini terkait dirinya yang tengah dicari KPK terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Imigrasi Jakarta Barat (Jakbar).

Silmy terlihat berada di pelataran Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 22.38 WIB dengan mengenakan batik cokelat. Dalam kesempatan tersebut, ia dikawal kurang lebih tiga ajudan. Sempat terjadi aksi saling dorong antara ajudannya dengan awal media yang sudah menunggunya.

Setelah melengkapi administrasi di meja resepsionis, Silmy kemudian beranjak ke lantai dua Merah Putih KPK untuk pemeriksaan.

Sebagai pejabat negara, Silmy telah melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Lalu berapa hartanya? Berikut ini Okezone sajikan data harta kekayaan Silmy Karim berdasarkan LHKPN.

 

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