IHSG Melonjak 2,2 Persen Usai Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 112 poin atau 2,2 persen ke level 5.227 pada perdagangan sesi I, Kamis (12/11/2026). (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 112 poin atau 2,2 persen ke level 5.227 pada perdagangan sesi I, Kamis (12/11/2026). Penguatan ini terjadi setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder Republik Investor, Hendra Wardana, menilai pelaku pasar saham membutuhkan kepastian arah regulasi dan stabilitas nasional sebelum kembali meningkatkan kepemilikan aset secara agresif.

Menurutnya, perkembangan yang memberikan kejelasan dapat mendorong investor kembali membeli saham-saham yang sebelumnya mengalami tekanan. Namun, penguatan tersebut belum tentu menandakan pemulihan tren jangka panjang.

"Ketika ada perkembangan yang mulai memberikan kejelasan, investor cenderung merespons dengan melakukan pembelian pada saham-saham yang tertekan, meski ini belum bisa langsung diartikan sebagai pemulihan tren jangka panjang," kata Hendra.

Selain itu, pasar juga merespons perkembangan evaluasi berkala indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI). Keputusan MSCI dinilai tidak membawa perubahan status yang drastis bagi pasar modal Indonesia.