IHSG Dibuka Menguat 0,09 Persen ke Level 5.119

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,09 persen ke level 5.119 pada hari ini, Kamis (12/11/2026)

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan terbatas 0,33 persen ke level 5.131, dengan 280 saham di zona hijau, 127 melemah, dan 538 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp952 miliar, dengan volume 289 juta lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,18 persen ke 527, indeks JII menguat 0,65 persen ke 293, indeks MNC36 menguat 0,30 persen ke 234, dan IDX30 menguat 0,18 persen ke 297.

Untuk indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau seperti energi, properti, teknologi, keuangan, kesehatan, konsumer siklikal, konsumer non siklikal, bahan baku, transportasi, industri, kesehatan. Sedangkan yang melemah hanya sektor infrastruktur.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Menteng Heritage Realty Tbk (HRME), PT Paperocks Indonesia Tbk (ROCK), dan PT Asia Sejahtera Mina Tbk (AGAR).