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Maruarar Sirait Bantah Isu Gantikan Gibran Jadi Wapres: Enggak Benar

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |21:12 WIB
Maruarar Sirait Bantah Isu Gantikan Gibran Jadi Wapres: Enggak Benar
Maruarar Sirait Bantah Isu Gantikan Gibran Jadi Wapres: Enggak Benar (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menepis kabar yang mengaitkan namanya sebagai calon pengganti Gibran Rakabuming Raka untuk mengisi posisi Wakil Presiden (Wapres) RI.

Maruarar menegaskan bahwa kabar tersebut tidak berdasar. Ia mengaku tidak memiliki ambisi politik untuk menduduki jabatan Wapres dan memilih bersikap realistis.

“Hahaha, itu mana mungkin ya. Tahu diri. Eh, saya tuh apa sih gitu ya?” ujar Maruarar saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Pria yang akrab disapa Ara ini menekankan bahwa fokus utamanya saat ini adalah menuntaskan berbagai agenda dan program kerja di Kementerian PKP. Ia meminta publik tidak berspekulasi lebih jauh mengenai isu tersebut.

“Nggak ada itu (isu menjadi Wapres), bohong gitu ya. Nggak ada itu, ya. Nggak benar, saya kerja fokus,” tegas Ara.

Hal ini disampaikan Ara merespons maraknya perbincangan warganet di jejaring media sosial yang mendiskusikan namanya sebagai kandidat potensial pengisi kursi Wapres RI.

 

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