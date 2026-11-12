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Rupiah Tembus Rp18.263, BI Intervensi Pasar Valas dan Borong SBN

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |11:54 WIB
Rupiah Tembus Rp18.263, BI Intervensi Pasar Valas dan Borong SBN
Bank Indonesia (BI) melakukan sejumlah langkah intervensi untuk menahan pelemahan rupiah. (Foto: Okezone.com)
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JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melakukan sejumlah langkah intervensi untuk menahan pelemahan rupiah yang pada perdagangan Kamis (12/11/2026) siang menembus level Rp18.263 per dolar Amerika Serikat (AS).

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia, Erwin Gunawan Hutapea, mengatakan intervensi dilakukan melalui berbagai instrumen, mulai dari transaksi valuta asing di pasar offshore dan domestik hingga pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

"Bank Indonesia terus hadir di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah agar sesuai dengan kondisi fundamentalnya," ujar Erwin dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).

Langkah tersebut dilakukan menyusul meningkatnya tekanan terhadap rupiah akibat penguatan dolar AS, kenaikan imbal hasil (yield) surat berharga AS, serta kekhawatiran investor terhadap kondisi pasar keuangan domestik.

Erwin menjelaskan, upaya stabilisasi dilakukan secara konsisten melalui intervensi di pasar offshore menggunakan instrumen Non-Deliverable Forward (NDF).

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