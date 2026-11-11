Harga Pangan Hari Ini Naik: Cabai Rp97.100, Daging Sapi Rp153.500 per Kg

JAKARTA - Mayoritas bahan pangan terpantau mengalami kenaikan harga pada hari ini, Rabu (11/11/2026). Kenaikan berlaku baik untuk komoditas bawang, beras, daging sapi, hingga minyak goreng.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, harga bawang merah naik 0,8 persen menjadi Rp37.650 per kg. Disusul bawang putih naik 0,52 persen menjadi Rp38.450 per kg.

Kenaikan harga juga berlaku untuk beras kualitas bawah I yang naik 0,33 persen menjadi Rp15.000 per kg. Beras kualitas bawah II naik 0,34 persen menjadi Rp14.800 per kg. Beras kualitas medium I naik 0,6 persen menjadi Rp16.750 per kg.

Beras medium II naik 0,3 persen menjadi Rp16.550 per kg. Sementara itu, harga beras kualitas super I naik 0,28 persen menjadi Rp18.050 per kg. Kemudian beras kualitas super II naik 0,29 persen menjadi Rp17.500 per kg.

Untuk cabai rawit merah naik 2,32 persen menjadi Rp97.100 per kg. Daging sapi kualitas I naik 0,46 persen menjadi Rp153.300 per kg. Sementara itu daging sapi kualitas II naik 0,42 persen menjadi Rp144.100 per kg.

Kenaikan harga juga berlaku pada gula pasir kualitas premium yang naik 0,48 persen menjadi Rp20.750 per kg. Gula pasir lokal naik 1,03 persen menjadi Rp19.700 per kg. Minyak goreng kemasan bermerek I naik 0,41 persen menjadi Rp24.450 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek II naik 0,42 persen menjadi Rp24.700 per liter.