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Harga Pangan Hari Ini Naik: Cabai Rp120.000, Daging Sapi Rp170.000 per Kg!

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 06 November 2026 |08:52 WIB
Harga Pangan Hari Ini Naik: Cabai Rp120.000, Daging Sapi Rp170.000 per Kg!
Harga Pangan Hari Ini Naik: Cabai Rp120.000, Daging Sapi Rp170.000 per Kg! (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Mayoritas harga bahan pangan naik pada hari ini, Jumat (6/11/2026). Kenaikan harga pangan terjadi pada komoditas bawang merah, beras, cabai, daging hingga telur.

Harga cabai rawit hijau bahkan tercatat berada di level Rp120.000 per kg. Kenaikan harga signifikan juga berlaku untuk daging sapi kualitas I yang naik hingga menembus angka Rp170.000 per kg.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, harga bawang merah naik 5,12 persen menjadi Rp39.000 per kg. Disusul beras kualitas bawah I naik 20,4 persen menjadi Rp18.000 per kg.

Kenaikan harga juga berlaku untuk beras kualitas bawah II naik 21,62 persen menjadi Rp18.000 per kg. Beras kualitas medium I naik 8,11 persen menjadi Rp18.000 per kg. Beras medium II naik 9,42 persen menjadi Rp18.000 per kg.

Sementara itu, harga beras kualitas super I naik 5,56 persen menjadi Rp19.000 per kg. Kemudian beras kualitas super II naik 8,88 persen menjadi Rp19.000 per kg.

Pada aneka cabai, kenaikan harga juga terjadi pada cabai merah keriting sebesar 31,74 persen menjadi Rp110.000 per kg dan cabai rawit hijau sebesar 53,16 persen menjadi Rp120.000 per kg.

Untuk komoditas daging, harga daging sapi kualitas I naik 11,33 persen menjadi Rp170.000 per kg. Sedangkan gula pasir lokal naik 2,56 persen menjadi Rp20.000 per kg. Pada telur ayam ras segar naik 8,18 persen menjadi Rp31.750 per kg.

 

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