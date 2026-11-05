Harga Pangan Serba Naik: Cabai Rawit Merah Rp115.350, Daging Sapi Rp166.800 per Kg

JAKARTA - Mayoritas bahan pangan terpantau mengalami kenaikan harga pada hari ini, Kamis (5/11/2026). Kenaikan berlaku baik untuk komoditas bawang, beras, cabai, daging, minyak goreng hingga daging sapi. Harga cabai rawit merah bahkan tercatat tembus Rp115.350 per kg.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, harga cabai rawit merah naik 17,64 persen menjadi Rp115.350 per kg. Kenaikan juga terjadi pada cabai merah keriting sebesar 25,73 persen menjadi Rp105.300 per kg dan cabai rawit hijau sebesar 10,39 persen menjadi Rp87.650 per kg.

Pada komoditas bawang, harga bawang merah naik 23,11 persen menjadi Rp45.550 per kg. Sementara bawang putih mengalami kenaikan 7,52 persen menjadi Rp41.450 per kg.

Kenaikan harga juga terjadi pada berbagai jenis beras. Beras kualitas bawah I naik 6,69 persen menjadi Rp15.950 per kg, sedangkan beras kualitas bawah II naik 7,43 persen menjadi Rp15.900 per kg.

Beras kualitas medium I naik 3,59 persen menjadi Rp17.300 per kg. Beras kualitas medium II naik 3,94 persen menjadi Rp17.150 per kg. Kemudian beras kualitas super II naik sebesar 1,71 persen menjadi Rp17.800 per kg.

Untuk komoditas daging, harga daging ayam ras naik 10,32 persen menjadi Rp43.300 per kg. Daging sapi kualitas I naik 8,77 persen menjadi Rp166.800 per kg, sedangkan kualitas II naik 8,15 persen menjadi Rp155.950 per kg.