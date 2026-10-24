Cabai Rawit Tembus Rp83.600 per Kg, Berikut Daftar Harga Pangan Hari Ini

JAKARTA - Harga sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan pada Sabtu (24/10/2026). Kenaikan terjadi pada seluruh jenis cabai, bawang, minyak goreng, hingga beras premium.

Sementara itu, beberapa bahan pokok lainnya seperti daging ayam, telur ayam, dan tepung terigu mengalami penurunan harga.

Berdasarkan data Informasi Pangan Jakarta, harga cabai rawit merah naik Rp1.074 menjadi Rp83.600 per kg. Cabai merah besar juga mengalami kenaikan sebesar Rp2.400 menjadi Rp71.167 per kg.

Selanjutnya, harga cabai merah keriting naik Rp2.157 menjadi Rp74.333 per kg. Sementara cabai rawit hijau naik Rp4.076 menjadi Rp68.133 per kg.

Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas daging sapi murni sebesar Rp2.350 menjadi Rp147.667 per kg. Minyak goreng naik Rp420 menjadi Rp21.780 per liter.

Untuk komoditas beras, harga beras premium naik Rp511 menjadi Rp17.758 per kg. Beras kualitas medium juga naik Rp147 menjadi Rp14.065 per kg. Sebaliknya, beras IR 64 kualitas I turun Rp368 menjadi Rp15.678 per kg.

Pada kelompok bumbu dapur, harga bawang putih naik Rp455 menjadi Rp41.787 per kg. Sementara bawang merah naik Rp1.988 menjadi Rp41.100 per kg.