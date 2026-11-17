Harga Cabai Masih Bikin Waswas, Pedagang: Naik Turun Terus!

JAKARTA - Harga cabai di pasar tradisional terkini disebut mengalami kenaikan. Namun kenaikan harga ini masih belum stabil.

Salah seorang pedagang sayur di Pasar Palmerah, Jakarta yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan harga cabai belakangan ini mengalami perubahan naik dan turun.

Saat ditemui di lapaknya, pedagang tersebut membenarkan bahwa harga cabai sedang mengalami kenaikan. Namun, ia enggan menyebutkan nominal harga jual maupun besaran kenaikannya.

Menurut pedagang itu, harga cabai belakangan ini terus berubah sehingga sulit untuk memberikan angka yang bisa dijadikan patokan.

Kondisi tersebut membuat harga cabai menjadi salah satu komoditas yang pergerakannya perlu terus dipantau di pasar tradisional.

Berbeda dengan sejumlah bahan pokok lain yang harganya relatif lebih mudah dibandingkan dari waktu ke waktu, pedagang menyebut harga cabai belakangan ini masih mengalami fluktuasi.