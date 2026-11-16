Harga Pangan Hari Ini Serba Naik, dari Beras hingga Minyak Goreng

JAKARTA - Harga pangan hari ini. Mayoritas bahan pangan terpantau mengalami kenaikan harga pada awal pekan ini, Senin (16/11/2026).



Kenaikan harga berlaku untuk komoditas bawang, beras, cabai, rawit merah, telur, hingga minyak goreng.



Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, pada komoditas bawang, harga bawang merah naik 13,89 persen menjadi Rp43.050 per kg. Bawang putih naik 2,88 persen menjadi Rp39.350 per kg.



Kenaikan harga juga belaku untuk berbagai jenis beras. Beras kualitas bawah I naik 9,67 persen menjadi Rp16.450 per kg, sedangkan beras kualitas bawah II naik 4,73 persen menjadi Rp15.500 per kg.



Beras kualitas medium I naik 2,99 persen menjadi Rp17.200 per kg. Beras kualitas medium II naik 4,85 persen menjadi Rp17.300 per kg. Kemudian beras kualitas super I naik 1,11 persen menjadi Rp18.200 per kg. Beras kualitas super II naik sebesar 4 persen menjadi Rp18.200 per kg.



Untuk cabai, cabai merah keriting naik 38,56 persen menjadi Rp121.450 per kg. Diikuti cabai rawit merah yang naik sebesar 25,15 persen menjadi Rp121.400 per kg.



Harga daging ayam ras juga naik 9,14 persen menjadi Rp41.800 per kg. Daging sapi kualitas II naik 1,22 persen menjadi Rp145.250 per kg. Gula premium naik 7,97 persen menjadi Rp22.350 per kg. Gula pasir kualitas premium naik 5,12 persen menjadi Rp20.550 per kg.



Tak hanya itu, minyak goreng curah naik 5,91 persen menjadi Rp21.500 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek I dan II masing-masing naik 14,99 dan 10,81 persen menjadi Rp28.000 dan Rp26.150 per liter. Sementara telur ayam ras segar naik 7,52 persen menjadi Rp31.450 per kg.



Meski mayoritas harga bahan pangan naik, ada juga beberapa yang justru mengalami penurunan. Misalnya cabai merah besar turun 0,14 persen menjadi Rp69.550 per kg. Kemudian cabai rawit hijau turun 6,48 persen menjadi Rp71.450 per kg. Daging sapi kualitas I turun 1,06 persen menjadi Rp151.000 per kg.



(Dani Jumadil Akhir)

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