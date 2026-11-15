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HOME FINANCE SMART MONEY

Cara Ampuh Menagih Utang yang Efektif agar Cepat Dibayar

Muhammad Fadhil Mubarok , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |15:15 WIB
Cara Ampuh Menagih Utang yang Efektif agar Cepat Dibayar
Cara ampuh menagih utang yang efektif agar cepat dibayar. (Foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA – Cara ampuh menagih utang yang efektif agar cepat dibayar. 

Menagih utang tidak harus dilakukan dengan cara keras atau memicu konflik. Pemberi pinjaman dapat menerapkan komunikasi yang sopan, jelas dan tepat sasaran agar peminjam segera memenuhi kewajibannya.

Cara menagih utang yang baik tidak hanya meningkatkan peluang pembayaran, tetapi juga membantu menjaga hubungan antara pemberi pinjaman dan peminjam. Karena itu, penting untuk memilih waktu, cara penyampaian, serta solusi pembayaran yang sesuai dengan kondisi pihak yang berutang.

Meski kerap menjadi situasi yang canggung, penagihan dapat dilakukan secara efektif tanpa merusak hubungan. Berikut sejumlah cara yang bisa diterapkan agar utang segera dibayar.

1. Ingatkan dengan Ramah dan Sopan

Langkah pertama adalah mengingatkan peminjam mengenai kewajibannya dengan bahasa yang santun. Hindari kalimat bernada menyalahkan atau mengancam karena dapat membuat pihak yang berutang merasa tertekan dan enggan merespons.

Pemberi pinjaman dapat menyampaikan pengingat secara langsung, misalnya:

"Halo, apa kabar? Saya ingin mengingatkan soal pinjaman sebelumnya. Jika sudah memungkinkan, saya berharap pembayaran bisa mulai dilakukan."

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