5 Tips Jitu Menghindari FOMO dalam Keputusan Finansial agar Keuangan Tetap Aman

JAKARTA – 5 tips jitu menghindari FOMO dalam keputusan finansial agar keuangan tetap aman.

FOMO atau rasa takut ketinggalan tren kerap muncul ketika seseorang melihat orang lain memamerkan barang baru, liburan, hingga gaya hidup mewah di media sosial.

Tanpa disadari, dorongan tersebut dapat memengaruhi kebiasaan belanja dan membuat seseorang mengeluarkan uang bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan keinginan untuk mengikuti tren atau menyamai gaya hidup orang lain. Jika dibiarkan, kebiasaan ini berpotensi mengganggu kondisi keuangan dan menghambat pencapaian tujuan finansial.

Lantas, bagaimana cara menghindari FOMO agar tidak salah mengambil keputusan finansial? Berikut lima tips yang dapat diterapkan untuk mengelola keuangan secara lebih bijak.

1. Jauhi Pemicu FOMO

Langkah pertama untuk menghindari FOMO adalah mengurangi paparan terhadap situasi atau platform yang memicu rasa takut tertinggal. Media sosial menjadi salah satu sumber pemicu karena penggunanya kerap menampilkan pencapaian, barang baru, hingga gaya hidup yang terlihat menarik.

Untuk mengatasinya, batasi waktu penggunaan media sosial dan berhenti mengikuti akun yang membuat kamu terus membandingkan kondisi keuangan dengan orang lain. Perlu diingat, tidak semua hal yang ditampilkan di media sosial mencerminkan kondisi sebenarnya, terutama yang berkaitan dengan kemampuan finansial seseorang.

Dengan mengurangi paparan terhadap pemicu tersebut, kamu dapat lebih fokus pada kebutuhan dan kondisi keuangan pribadi tanpa merasa harus mengikuti setiap tren.