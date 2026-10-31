Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

5 Tips Jitu Menghindari FOMO dalam Keputusan Finansial agar Keuangan Tetap Aman

Niken Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 31 Oktober 2026 |19:03 WIB
5 Tips Jitu Menghindari FOMO dalam Keputusan Finansial agar Keuangan Tetap Aman
5 tips jitu menghindari FOMO dalam keputusan finansial agar keuangan tetap aman. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – 5 tips jitu menghindari FOMO dalam keputusan finansial agar keuangan tetap aman. 

FOMO atau rasa takut ketinggalan tren kerap muncul ketika seseorang melihat orang lain memamerkan barang baru, liburan, hingga gaya hidup mewah di media sosial.

Tanpa disadari, dorongan tersebut dapat memengaruhi kebiasaan belanja dan membuat seseorang mengeluarkan uang bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan keinginan untuk mengikuti tren atau menyamai gaya hidup orang lain. Jika dibiarkan, kebiasaan ini berpotensi mengganggu kondisi keuangan dan menghambat pencapaian tujuan finansial.

Lantas, bagaimana cara menghindari FOMO agar tidak salah mengambil keputusan finansial? Berikut lima tips yang dapat diterapkan untuk mengelola keuangan secara lebih bijak.

1. Jauhi Pemicu FOMO

Langkah pertama untuk menghindari FOMO adalah mengurangi paparan terhadap situasi atau platform yang memicu rasa takut tertinggal. Media sosial menjadi salah satu sumber pemicu karena penggunanya kerap menampilkan pencapaian, barang baru, hingga gaya hidup yang terlihat menarik.

Untuk mengatasinya, batasi waktu penggunaan media sosial dan berhenti mengikuti akun yang membuat kamu terus membandingkan kondisi keuangan dengan orang lain. Perlu diingat, tidak semua hal yang ditampilkan di media sosial mencerminkan kondisi sebenarnya, terutama yang berkaitan dengan kemampuan finansial seseorang.

Dengan mengurangi paparan terhadap pemicu tersebut, kamu dapat lebih fokus pada kebutuhan dan kondisi keuangan pribadi tanpa merasa harus mengikuti setiap tren.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/622/3250399//tips_keuangan-5TU0_large.png
Cara Menghindari Impulsive Buying Saat Diskon Besar-Besaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/25/622/3250091//atm-cKEe_large.png
Setor Tunai tapi Beda ATM Apakah Bisa? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/278/3249519//mnc_sekuritas-Gtxk_large.jpg
Kunjungi Booth MNC Sekuritas di Jakarta Financial Festival 2026 dan Dapatkan Beragam Promo Menariknya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/16/622/3248252//asuransi-VTey_large.jpg
Biaya Kesehatan Meningkat, Kesiapan Finansial di Masa Tua Jadi Perhatian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/622/3245107//icc-TQRN_large.jpg
Jangan Asal Ikut Tren, Ini Cara Bedakan Peluang dan FOMO dalam Berinvestasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/320/3245105//inews-qp5y_large.jpg
Mulai Investasi Jangan Tunggu Uang Sisa, Wajib Kendalikan Self-Reward
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement