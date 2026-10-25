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Setor Tunai tapi Beda ATM Apakah Bisa? Ini Jawabannya

Muhammad Fadhil Mubarok , Jurnalis-Minggu, 25 Oktober 2026 |20:03 WIB
Setor Tunai tapi Beda ATM Apakah Bisa? Ini Jawabannya
Setor tunai tapi beda ATM apakah bisa? Ini jawabannya. (Foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA – Setor tunai tapi beda ATM apakah bisa? Ini jawabannya

Setor tunai melalui anjungan tunai mandiri (ATM) menjadi salah satu cara praktis untuk menambahkan saldo rekening tanpa harus mengantre di teller. 

Namun, apakah nasabah bisa menyetor uang melalui ATM milik bank lain, bukan bank tempat rekeningnya terdaftar?

Jawabannya bergantung pada kebijakan bank dan fitur yang tersedia pada mesin ATM. Tidak semua mesin ATM mendukung setor tunai lintas bank. Karena itu, nasabah perlu memastikan ketersediaan layanan sebelum melakukan transaksi.

Setor Tunai di ATM Beda Bank, Apakah Bisa Dilakukan?

Pada umumnya, layanan setor tunai tersedia melalui mesin ATM setor tunai atau cash deposit machine (CDM) yang disediakan bank untuk nasabahnya. Fitur tersebut memungkinkan nasabah memasukkan uang tunai ke rekening tanpa bantuan teller.

Namun, penggunaan ATM milik bank lain untuk menyetor uang ke rekening berbeda bank tidak otomatis bisa dilakukan. Ketersediaan layanan bergantung pada kerja sama antarbank, dukungan jaringan pembayaran, serta fitur yang diaktifkan pada mesin ATM tersebut.

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