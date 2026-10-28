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HOME FINANCE SMART MONEY

Apa itu Skimming ATM? Ini Penjelasan dan Cara Pencegahannya

Niken Wulandari , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |13:10 WIB
Apa itu Skimming ATM? Ini Penjelasan dan Cara Pencegahannya
Apa itu Skimming ATM? Ini Penjelasan dan Cara Pencegahannya. (Foto; Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA – Apa itu skimming ATM? Ini penjelasan dan cara pencegahannya. 

Skimming ATM merupakan salah satu modus kejahatan perbankan yang bertujuan mencuri data kartu debit atau kredit untuk mengakses rekening korban. Nasabah dapat mengalami kerugian finansial jika data yang dicuri disalahgunakan untuk melakukan transaksi tanpa izin.

Modus ini kerap sulit diketahui karena pelaku dapat menggunakan perangkat yang menyerupai bagian asli mesin ATM untuk merekam data kartu. Karena itu, nasabah perlu mengenali cara kerja skimming serta langkah pencegahannya agar terhindar dari pencurian data dan penyalahgunaan rekening.

Lantas, apa itu skimming ATM, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana cara mencegahnya?

1. Apa Itu Skimming ATM?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan skimming sebagai tindakan pencurian data kartu pembayaran secara ilegal, umumnya dengan menyalin informasi yang tersimpan pada pita magnetik kartu.

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