Wagub Minta Bank Jakarta Sediakan ATM di Seluruh Rusun

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meminta Bank Jakarta untuk menyediakan ATM di seluruh kawasan rumah susun (rusun). Hal ini dilakukan agar masyarakat semakin mudah memperoleh layanan keuangan.

Hal ini disampaikan Rano ketika meresmikan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Jakarta Kebayoran Park di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Senin (20/7/2026).

"Saya perintahkan kepada Direktur Utama Bank Jakarta (Agus H Widodo), semua rumah susun kita harus ada ATM. Pelayanan kepada masyarakat jauh lebih penting daripada sekadar menghitung nilai investasi," kata Rano.

Dalam kesempatan itu, Rano mengapresiasi langkah transformasi Bank Jakarta melalui peresmian KCP Kebayoran Park sebagai future branch. Hal ini sebagai jawaban dari kebutuhan masyarakat yang terus berkembang sekaligus mendukung transformasi Jakarta sebagai kota global.

"Bank Jakarta memegang peran penting sebagai bank pembangunan daerah yang tidak hanya menyediakan layanan keuangan, tetapi juga mendukung pertumbuhan usaha, memperluas akses pembiayaan, dan mendorong transformasi ekonomi Jakarta," sambungnya.

Sementara itu, Dirut Bank Jakarta Agus H Widodo mengatakan, kehadiran KCP Kebayoran Park bukan sekadar kantor cabang dengan wajah baru, tetapi menjadi tonggak transformasi layanan Bank Jakarta.

"Hari ini kita tidak sekadar meresmikan sebuah gedung, yang berubah bukan hanya wajah kantor cabang, tetapi juga cara kami melayani masyarakat," ucap dia.