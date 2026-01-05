Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Bank Jakarta Perluas Akses Transaksi Global, Pramono Minta Persiapan Melantai di Bursa

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |18:52 WIB
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap Bank Jakarta bisa mempersiapkan diri untuk melantai di bursa saham agar memperkuat tata kelola dan kepercayaan publik.

"Salah satu hal yang saya pesankan adalah saya betul-betul berkeinginan Bank jakarta mempersiapkan diri untuk bisa IPO (Initial Public Offering)," kata Pramono ketika memberikan sambutan saat acara peluncuran Kartu Debit Visa Bank Jakarta di Lippo Mall Kemang, Senin (5/1/2026).

Menurutnya, langkah IPO akan membuat Bank Jakarta menjadi sehat karena tidak bergantung pada perorangan maupun intervensi dari kepala daerah. Selain itu, Pramono juga menekankan agar jajaran Bank Jakarta mampu membangun kepercayaan publik. 

"Maka untuk itu sudah waktunya Bank Jakarta benar-benar mempersiapkan diri untuk menjadi bank profesional," ucapnya.

Pramono juga menyambut  Kartu Debit Visa Bank Jakarta sebagai sebuah kolaborasi dalam membangun Bank yang sehat "Kalau trustnya sudah bisa dibangun, saya yakin, bank ini akan terbang. Maka kolaborasi yang dilakukan dengan visa menurut saya adalah salah satu Langkah untuk membangun trust, membangun kepercayaan dengan publik," katanya.

Bank Jakarta resmi meluncurkan Kartu Debit Visa Bank Jakarta. Kolaborasi strategis dengan principal pembayaran global Visa ini menjadi bagian penting dari agenda transformasi Bank Jakarta menuju bank daerah yang modern, kompetitif, dan terhubung dengan ekosistem keuangan global.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H Widodo, menuturkan bahwa peluncuran Kartu Debit Visa merupakan bagian dari transformasi menyeluruh Bank Jakarta yang berorientasi pada penguatan transaksi, relevansi layanan, dan pengalaman nasabah. 

“Peluncuran Kartu Debit Visa Bank Jakarta bukan sekadar peluncuran produk, tetapi merupakan milestone penting dalam perjalanan transformasi Bank Jakarta. Melalui kartu ini, kami memperkuat kapabilitas transaksi nasabah sekaligus menegaskan arah Bank Jakarta sebagai bank yang semakin modern, kompetitif, dan terhubung secara global,” kata Agus.

 

