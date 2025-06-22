Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bank DKI Ganti Nama Jadi Bank Jakarta, Ini Alasannya

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |15:26 WIB
Bank DKI Ganti Nama Jadi Bank Jakarta, Ini Alasannya
Bank DKI Ganti Nama Jadi Bank Jakarta, Ini Alasannya (Foto: Bank Jakarta)
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mengumumkan perubahan call name dari Bank DKI menjadi Bank Jakarta. Perubahan nama menjadi Bank Jakarta bertepatan dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Kota Jakarta pada hari ini.

"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Minggu 22 Juni 2025 secara resmikan call name dan logo Bank DKI menjadi Bank Jakarta," ujar Pramono di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan, Minggu (22/6/2025).

1. Pesan Pramono ke Direksi Bank Jakarta

Pramono juga menitipkan pesan kepada jajaran direksi Bank Jakarta untuk bertransformasi menjadi bank yang profesional hingga persiapan menuju IPO atau go publik pada 2026.

"Untuk mentransformasi diri menjadi bank yang profesional, bank yang bisa dipercaya publik yang paling utama tugas saya kepada Direktur Utama, Komisaris Utama dan seluruh jajaran direksi Bank Jakarta adalah untuk mempersiapkan diri IPO atau go public pada tahun depan," ungkapnya.

2. Alasan Jadi Bank Jakarta

Pramono menyampaikan bahwa pemilihan nama Bank Jakarta merupakan hasil dari pertimbangan mendalam. Brand Jakarta sudah dikenal luas, bersifat universal, dan memiliki daya resonansi global. Call name ini mencerminkan positioning baru bank daerah yang siap berdiri sejajar dengan lembaga keuangan nasional maupun regional.

"Nama ini bukan hanya singkat dan kuat, tetapi juga membawa aspirasi kolektif warga Jakarta untuk memiliki bank yang mencerminkan identitas kota, sekaligus menjadi bagian dari mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujar Pramono.

Bank DKI Jadi Bank Jakarta (Foto: Bank Jakarta)
