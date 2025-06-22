Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Pramono: Bank Jakarta Harus Profesional dan Siap IPO

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |18:19 WIB
Pramono: Bank Jakarta Harus Profesional dan Siap IPO
Pramono: Bank Jakarta Harus Profesional dan Siap IPO (Foto: Bank Jakarta)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap agar Bank Jakarta menjadi bank yang profesional dan siap untuk melantai di bursa atau IPO pada tahun 2026. Hal ini disampaikan Pramono saat meresmikan perubahan nama dan logo baru PT Bank DKI menjadi Bank Jakarta.

“Saya secara pribadi dan Bang Dul (Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno) menaruh harapan yang tinggi sekali kepada Bank Jakarta untuk menjadi bank profesional, bank yang betul-betul dipercaya publik. Tugas utama direksi dan jajaran Bank Jakarta adalah mempersiapkan diri untuk IPO tahun depan,” kata Pramono di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (22/6/2025).

1. IPO Bank Jakarta

Menurutnya, IPO hanya akan tercapai jika bank dikelola secara profesional. Ia menekankan pentingnya pengawasan publik terhadap bank milik daerah tersebut agar transparansi terjaga dan target IPO terpenuhi.

“Bank Jakarta harus bisa secepatnya. Saya yakin Bank Jakarta bisa, kata kuncinya tetap profesionalisme dan orang-orang yang mengelola,” lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
