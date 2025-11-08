Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 150%

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 08 November 2025 |13:01 WIB
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 150%
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 150% (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Deretan saham mencatatkan kenaikan signifikan di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang pekan perdagangan 3–7 November 2025.

Berdasarkan data BEI, diakses Sabtu (8/11/2025), saham PT Lotte Chemical Titan Tbk (FPNI) memimpin top gainers dengan kenaikan 150 persen ke level Rp515 dari Rp206 pada pekan sebelumnya.

Saham PT Trimegah Karya Pratama Tbk (UVCR) menyusul dengan penguatan 63,51 persen ke Rp121, sementara PT Steady Safe Tbk (SAFE) naik 54,12 persen ke posisi Rp262 per saham.

Kenaikan serupa juga dialami PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk (ELPI) yang meningkat 50 persen ke Rp690, diikuti PT Anabatic Technologies Tbk (ATIC) yang menanjak 44 persen ke Rp720.

Sementara itu, PT Tira Austenite Tbk (TIRA) menanjak 33,07 persen ke Rp1.690, dan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) menguat 29,11 persen ke Rp2.750, melengkapi daftar sepuluh saham dengan kenaikan tertinggi sepanjang pekan ini.

Adapun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 2,83 persen pekan ini ke level 8.394,59 dibanding pekan sebelumnya di 8.163,88. 

Kinerja positif juga tercermin pada beberapa sektor, seperti nfrastruktur naik 5,98 persen, energi menguat 4,88 persen, dan industri tumbuh 4,12 persen.

Kapitalisasi pasar bursa meningkat 3,09 persen menjadi Rp15.316 triliun, meskipun rata-rata nilai transaksi harian turun 22,46 persen menjadi Rp17,55 triliun.

Berikut adalah daftar saham top gainers pekan ini:

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182202/ihsg-voGU_large.jpg
IHSG Sepekan Cetak Rekor! Menguat ke 8.394, Kapitalisasi Pasar Rp15.316 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/278/3181945/ihsg_menguat-vtyu_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 8.346 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181823/ihsg_ditutup_menguat-Hj4s_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melesat ke Level 8.337
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181699/ihsg_menguat-zne9_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.354
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181688/mnc_sekuritas-vyAq_large.jpg
Jangan Lewatkan IG Live MNC Sekuritas: Unboxing MotionTrade Lite Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/278/3181567/ihsg_ditutup_menguat-vw6l_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.318
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement