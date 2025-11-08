10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 150%

10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 150% (Foto: Okezone)

JAKARTA - Deretan saham mencatatkan kenaikan signifikan di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang pekan perdagangan 3–7 November 2025.

Berdasarkan data BEI, diakses Sabtu (8/11/2025), saham PT Lotte Chemical Titan Tbk (FPNI) memimpin top gainers dengan kenaikan 150 persen ke level Rp515 dari Rp206 pada pekan sebelumnya.

Saham PT Trimegah Karya Pratama Tbk (UVCR) menyusul dengan penguatan 63,51 persen ke Rp121, sementara PT Steady Safe Tbk (SAFE) naik 54,12 persen ke posisi Rp262 per saham.

Kenaikan serupa juga dialami PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk (ELPI) yang meningkat 50 persen ke Rp690, diikuti PT Anabatic Technologies Tbk (ATIC) yang menanjak 44 persen ke Rp720.

Sementara itu, PT Tira Austenite Tbk (TIRA) menanjak 33,07 persen ke Rp1.690, dan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) menguat 29,11 persen ke Rp2.750, melengkapi daftar sepuluh saham dengan kenaikan tertinggi sepanjang pekan ini.

Adapun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 2,83 persen pekan ini ke level 8.394,59 dibanding pekan sebelumnya di 8.163,88.

Kinerja positif juga tercermin pada beberapa sektor, seperti nfrastruktur naik 5,98 persen, energi menguat 4,88 persen, dan industri tumbuh 4,12 persen.

Kapitalisasi pasar bursa meningkat 3,09 persen menjadi Rp15.316 triliun, meskipun rata-rata nilai transaksi harian turun 22,46 persen menjadi Rp17,55 triliun.

Berikut adalah daftar saham top gainers pekan ini: