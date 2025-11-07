IHSG Cetak Rekor Baru, Tembus Level 8.394

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tembus level 8.394,59. (Foto :Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tembus level 8.394,59 dan sempat menembus all time high intraday ke 8.399 pada perdagangan hari ini.

Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak di rentang 8.332,60 hingga 8.398,76.

Volume transaksi tercatat 24,91 miliar saham dengan nilai mencapai Rp15,31 triliun dan frekuensi sebanyak 1,93 juta kali.

Sebanyak 303 saham menguat, 332 melemah, dan 321 stagnan.

Dari kelompok indeks sektoral, sektor infrastruktur menjadi motor penggerak dengan kenaikan 2,42 persen, disusul sektor properti yang naik 1,98 persen dan energi yang menguat 1,81 persen.

Di sisi lain, sektor konsumsi nonsiklikal dan industri justru terkoreksi masing-masing 0,70 persen dan 0,27 persen.

Untuk indeks utama lainnya, LQ45 naik 0,69 persen ke level 853,50, sedangkan indeks syariah ISSI juga mencatat penguatan 0,81 persen ke level 290,66.

Di jajaran top gainers LQ45, saham PT Indosat Tbk (ISAT) melonjak 8,86 persen ke Rp2.150, diikuti PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) yang naik 8,51 persen ke Rp1.275.