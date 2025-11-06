IHSG Hari Ini Ditutup Melesat ke Level 8.337

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 18,53 poin atau 0,22 persen ke level 8.337 pada sesi terakhir perdagangan Kamis (6/11/2025).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 414 saham menguat, 275 saham melemah dan 267 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp18,1 triliun dari 24,9 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,09 persen ke 847,65, indeks JII melemah 0,61 persen ke 575,41, indeks IDX30 melemah 0,52 persen ke 442,78 dan indeks MNC36 melemah 0,68 persen ke 345,78.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau yaitu energi, konsumer siklikal, keuangan, infrastruktur, properti, transportasi, teknologi, industri.

Sedangkan yang melemah hanya sektor konsumer non siklikal, bahan baku, kesehatan.