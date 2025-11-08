Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sepekan Cetak Rekor! Menguat ke 8.394, Kapitalisasi Pasar Rp15.316 Triliun

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 08 November 2025 |08:48 WIB
IHSG Sepekan Cetak Rekor! Menguat ke 8.394, Kapitalisasi Pasar Rp15.316 Triliun
IHSG Sepekan Cetak Rekor! Menguat ke 8.394, Kapitalisasi Pasar Rp15.316 Triliun (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam sepekan perdagangan 3–7 November 2025. Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat, IHSG menguat 2,83 persen ke level 8.394,59, dari posisi pekan sebelumnya di 8.163,88.

Kenaikan tersebut menjadi rekor tertinggi IHSG sepanjang sejarah. Sementara, kapitalisasi pasar bursa juga meningkat 3,09 persen menjadi Rp15.316 triliun, dari Rp14.857 triliun pada pekan sebelumnya. Demikian dikutip data perdagangan BEI, Jakarta, Sabtu (8/11/2025).

Peningkatan ini menjadi yang tertinggi dibandingkan indikator lainnya pada periode yang sama.

Sementara itu, aktivitas perdagangan mengalami penurunan. Rata-rata frekuensi transaksi harian turun 6,85 persen menjadi 2,16 juta kali, dari 2,32 juta kali pada pekan sebelumnya. Volume transaksi juga menurun 14,37 persen menjadi 27,06 miliar lembar saham, dan nilai transaksi harian berkurang 22,46 persen menjadi Rp17,54 triliun.

Dari sisi investor, asing mencatatkan pembelian bersih harian Rp920,24 miliar pada 7 November 2025.

 

1 2
