HOME FINANCE MARKET UPDATE

Jumlah Investor Pasar Modal RI Tembus 19 Juta, Didominasi Generasi Muda

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 08 November 2025 |17:10 WIB
Jumlah Investor Pasar Modal RI Tembus 19 Juta, Didominasi Generasi Muda
Jumlah Investor Pasar Modal RI Tembus 19 Juta, Didominasi Generasi Muda (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat capaian signifikan dalam peningkatan jumlah investor pasar modal hingga akhir Oktober 2025. 

Berdasarkan data bursa yang dikutip, Jakarta, Sabtu (8/11/2025), total investor pasar modal Indonesia menembus 19.154.487 single investor identification (SID).

Pertumbuhan investor baru mencapai 4.282.848 sepanjang tahun berjalan. Jumlah ini meningkat 58,4 persen dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 2.703.578 investor baru. 

Sementara itu, jumlah investor saham di BEI juga terus meningkat dan kini mencapai 8.083.076 SID.

Pertumbuhan jumlah investor saham baru sepanjang 2025 tercatat mencapai 1.701.632 SID, naik 51,2 persen dibandingkan pertumbuhan 1.125.873 investor saham baru pada tahun sebelumnya. 

Direktur Utama BEI Iman Rachman mengatakan, capaian tersebut merupakan bukti semakin kuatnya kesadaran masyarakat untuk berinvestasi, terutama di kalangan generasi muda di bawah usia 30 tahun yang kini semakin aktif dan percaya diri dalam berinvestasi.

“Pencapaian ini merupakan hasil dari komitmen BEI bersama seluruh stakeholders dalam melakukan berbagai kegiatan edukasi dan literasi yang konsisten dan terarah, seperti Sekolah Pasar Modal, Guruku Investor Saham, dan CMSE,” ujar Iman di Jakarta.

 

