BEI Targetkan 8 Juta Investor dan Transaksi Harian Rp14,5 Triliun pada 2026

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menetapkan target kinerja 2026 melalui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 2025. BEI pun menargetkan rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) mencapai Rp14,5 triliun.

Direktur Utama BEI Iman Rachman menyampaikan, RKAT 2026 disusun dengan memperhatikan tren makroekonomi global, kebijakan ekonomi pemerintahan baru, serta potensi pertumbuhan jumlah perusahaan tercatat dan investor pasar modal.

"RNTH pada tahun 2026 mencapai Rp14,5 triliun dengan jumlah hari bursa sebanyak 239 hari," kata Iman dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (29/10).

Selain nilai transaksi, BEI juga menargetkan jumlah efek yang akan tercatat pada tahun depan mencapai 555 efek.

Jumlah tersebut mencakup pencatatan saham, obligasi, serta berbagai produk investasi lainnya seperti Exchange-Traded Fund (ETF), Dana Investasi Real Estate (DIRE), Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA), Efek Beragun Aset (EBA), dan waran terstruktur.