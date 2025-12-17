Advertisement
MARKET UPDATE

Superbank (SUPA) Resmi Melantai di BEI, Saham Naik 24% di Hari Perdana

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |10:26 WIB
Superbank (SUPA) Resmi Melantai di BEI, Saham Naik 24% di Hari Perdana
PT Super Bank Indonesia Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com/IMG)




JAKARTA - PT Super Bank Indonesia Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perdagangan hari ini. Emiten baru ini tercatat dengan kode SUPA.

Harga saham perseroan dibuka di level Rp790 per saham, naik 24,41% dari harga penawaran awal yang ditetapkan sebesar Rp635 per saham.

Hingga pukul 09.25 WIB, harga saham SUPA masih berada di posisi Rp790 per saham. Sementara itu, total saham perseroan yang diperdagangkan sebanyak 3,22 juta saham, dengan nilai transaksi mencapai Rp2,55 miliar dan ditransaksikan sebanyak 2.886 kali.

“Hari ini bukan sekadar pencatatan saham. Saya melihatnya sebagai perjalanan dari kepercayaan,” ujar Presiden Direktur SUPA, Tigor M. Siahaan, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, pada Rabu (17/12).

Tigor menambahkan, pencatatan saham Superbank membuka babak baru dalam perjalanan perseroan. Dengan dukungan pemegang saham dan ekosistem digital yang kuat, kata dia, SUPA semakin siap memperluas akses kredit, mempercepat inovasi produk, dan menghadirkan layanan finansial yang aman serta relevan bagi jutaan masyarakat Indonesia.

“Modal yang diperoleh dari IPO ini akan memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang kami,” ujar Tigor.

 

