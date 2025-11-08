Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar 10 Saham Top Losers Pekan Ini, FAST Anjlok 20%

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 08 November 2025 |15:05 WIB
Daftar 10 Saham Top Losers Pekan Ini, FAST Anjlok 20%
Daftar 10 Saham Top Losers Pekan Ini, FAST Anjlok 20% (Foto: Freepik)
JAKARTA - Daftar saham yang mengalami koreksi tajam sepanjang pekan perdagangan 3–7 November 2025 di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Berdasarkan data BEI, Jakarta, Sabtu (8/11/2025), PT Multitrend Indo Tbk (BABY) menjadi saham dengan penurunan terdalam setelah merosot 38,32 persen ke level Rp330 dari Rp535 pada pekan sebelumnya.

Saham PT First Media Tbk (KBLV) turut mencatatkan pelemahan besar sebesar 26,42 persen ke Rp142, diikuti PT Dwi Guna Laksana Tbk (DWGL) yang terkoreksi 25,97 persen ke Rp342.

Penurunan juga terjadi pada PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk (RISE) yang anjlok 25,81 persen ke Rp8.550, sementara PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST) melemah 20,13 persen ke posisi Rp595 per saham.

Saham PT Remala Abadi Tbk (DATA) turut tertekan 20 persen ke Rp4.700, disusul PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk (SMGA) yang turun 15,33 persen ke Rp116. Adapun PT FKS Multi Agro Tbk (FISH) menurun 14,50 persen ke Rp1.680.

Secara umum, pasar saham Indonesia masih menunjukkan kinerja positif di tengah tekanan pada sebagian emiten. 

Diketahui, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 2,83 persen ke level 8.394,59 dibanding 8.163,88 pada pekan sebelumnya. 

Kapitalisasi pasar turut meningkat 3,09 persen menjadi Rp15.316 triliun, meskipun rata-rata nilai transaksi harian turun 22,46 persen ke Rp17,55 triliun.

Berikut adalah deretan saham top losers pekan ini:

 

