IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.354

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini, Kamis (6/11/2025) dibuka menguat 0,43 persen ke level 8.354,68. Semenit berjalan, IHSG masih melanjutkan penguatan terbatas dengan 0,27 persen ke 8.341,

Pada perdagangan pagi ini, terdapat 255 saham di zona hijau, 162 melemah, dan 239 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1,4 triliun, dengan volume 1 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 melemah 0,22 persen ke 845,02, indeks JII melemah 0,19 persen ke 577,87, indeks MNC36 melemah 0,34 persen ke 346,95, dan IDX30 melemah 0,32 persen ke 443,67.

Untuk indeks sektoral yang menguat ada energi, konsumer siklikal, keuangan, infrastruktur, properti, industri, transportasi. Sementara yang melemah ada konsumer non siklikal, bahan baku, teknologi, kesehatan.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk (PJHB) naik 24,85 persen di Rp412, PT Ciptadana Asset Management Tbk (XCLQ) menguat 23,16 persen di Rp117, dan PT Danareksa Investment Management Tbk (XDIF) menguat 18,80 persen di Rp632.

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Multitrend Indo Tbk (BABY) turun 14,71 persen di Rp348, PT Era Graharealty Tbk (IPAC) melemah 10 persen di Rp234 dan PT Ciptadana Asset Management Tbk (XCIS) turun 8,86 persen di Rp72.

(Dani Jumadil Akhir)