Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.354

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |09:24 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.354
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.354 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini, Kamis (6/11/2025) dibuka menguat 0,43 persen ke level 8.354,68. Semenit berjalan, IHSG masih melanjutkan penguatan terbatas dengan 0,27 persen ke 8.341, 

Pada perdagangan pagi ini, terdapat 255 saham di zona hijau, 162 melemah, dan 239 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1,4 triliun, dengan volume 1 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 melemah 0,22 persen ke 845,02, indeks JII melemah 0,19 persen ke 577,87, indeks MNC36 melemah 0,34 persen ke 346,95, dan IDX30 melemah 0,32 persen ke 443,67.

Untuk indeks sektoral yang menguat ada energi, konsumer siklikal, keuangan, infrastruktur, properti, industri, transportasi. Sementara yang melemah ada konsumer non siklikal, bahan baku, teknologi, kesehatan.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk (PJHB) naik 24,85 persen di Rp412, PT Ciptadana Asset Management Tbk (XCLQ) menguat 23,16 persen di Rp117, dan PT Danareksa Investment Management Tbk (XDIF) menguat 18,80 persen di Rp632.

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Multitrend Indo Tbk (BABY) turun 14,71 persen di Rp348, PT Era Graharealty Tbk (IPAC) melemah 10 persen di Rp234 dan PT Ciptadana Asset Management Tbk (XCIS) turun 8,86 persen di Rp72.

(Dani Jumadil Akhir)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181688/mnc_sekuritas-vyAq_large.jpg
Jangan Lewatkan IG Live MNC Sekuritas: Unboxing MotionTrade Lite Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/278/3181567/ihsg_ditutup_menguat-vw6l_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.318
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181514/purbaya-r6eJ_large.jpg
Dirut BEI Akui sejak Purbaya Jadi Menkeu IHSG Catat Rekor Tertinggi 6 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181066/ihsg_ditutup_menguat-0W3s_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.275
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180480/ihsg_sesi_i-N21X_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah ke Level 8.173
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180437/ihsg_dibuka_menguat-ScAd_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Naik ke 8.202
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement