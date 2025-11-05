IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.318

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 76,62 poin atau 0,93 persen ke level 8.318 pada sesi terakhir perdagangan Rabu (5/11/2025).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 302 saham menguat, 373 saham melemah dan 280 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp18,1 triliun dari 34,1 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,60 persen ke 846,89, indeks JII naik 1,48 persen ke 578,96, indeks IDX30 naik 0,94 persen ke 445,08 dan indeks MNC36 naik 0,99 persen ke 348,13.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau yaitu energi, konsumer siklikal, konsumer non siklikal, keuangan, infrastruktur, bahan baku, transportasi, teknologi, kesehatan

Sedangkan yang melemah hanya sektor properti, industri.