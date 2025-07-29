Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Bank Jakarta Raup Laba Rp421,1 Miliar di Kuartal II-2025

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |09:06 WIB
Bank Jakarta Raup Laba Rp421,1 Miliar di Kuartal II-2025
JAKARTA - Bank Jakarta meraup laba bersih Rp421,18 miliar pada kuartal II-2025. Angka ini naik 24,42% secara year on year (yoy) dari sebelumnya tercatat sebesar Rp338,53 miliar. 

Laba bersih tersebut terutama ditopang oleh peningkatan pendapatan bunga bersih yang meningkat 10,38%, dari semula tercatat sebesar Rp1,34 triliun pada juni 2024, menjadi sebesar Rp1,47 triliun pada Juni 2025. Bank Jakarta juga menekan rasio BOPO yang membaik menjadi 83,86% dari sebelumnya 87,02%, atau turun 3,17% yoy.

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Widodo mengatakan, kinerja positif ini merupakan cerminan dari komitmen Bank Jakarta untuk terus bertumbuh secara sehat dan inklusif. 

"Kami terus memperkuat fungsi intermediasi dengan memperluas akses pembiayaan produktif, khususnya kepada pelaku UMKM yang diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi daerah," katanya di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Sementara itu, per Juni 2025, total aset Bank Jakarta tercatat sebesar Rp84,72 triliun, tumbuh sebesar 2,96% dibandingkan posisi kuartal II 2024 sebesar Rp82,29 triliun. Pertumbuhan total aset Bank Jakarta seiring dengan peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tercatat sebesar Rp67,69 triliun atau tumbuh sebesar 3,84% secara yoy. 

 

Halaman:
1 2
