HOME FINANCE MARKET UPDATE

IPO 2026, Bank Jakarta Butuh Dana Segar Rp3 Triliun

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |06:32 WIB
IPO 2026, Bank Jakarta Butuh Dana Segar Rp3 Triliun
Bank Jakarta IPO 2026 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan dibutuhkan dana segar Rp3 triliun untuk PT Bank Jakarta melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau IPO di tahun 2026. 

1.  Naik Tingkat

Dia sebagai pemegang saham mayoritas di Bank Jakarta meminta jajaran direksi dan komisaris untuk segera naik tingkat Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 2 menjadi tier 3. 

"Sebagai pemegang saham mayoritas di Bank Jakarta, saya memberikan dan menugaskan kepada jajaran direksi dan Komisaris Bank Jakarta untuk segera naik tingkat," ujar Pramono dikutip, Senin (23/6/2025).

"Caranya bagaimana? IPO. Dan kalau IPO tadi katanya kurang Rp3 triliun, dengan sederhana pasti akan bisa terpenuhi," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
