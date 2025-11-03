Advertisement
MARKET UPDATE

Bank Jakarta Raup Laba Rp520,8 Miliar di Kuartal III-2025

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |21:30 WIB
Bank Jakarta Raup Laba Rp520,8 Miliar di Kuartal III-2025
Laba Bank Jakarta (Foto: Okezone)
JAKARTA - Bank Jakarta meraup laba bersih Rp520,81 miliar pada kuartal III-2025. Angka ini tumbuh tumbuh 1,46% (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp513,23 miliar.

Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh pendapatan bunga bersih yang naik 6,35% (YoY) dari Rp2,03 triliun menjadi Rp2,16 triliun pada kuartal III-2025.

“Kinerja positif ini merupakan hasil dari komitmen kuat seluruh insan Bank Jakarta untuk tumbuh sebagai Bank Pembangunan Daerah yang kuat, sehat, dan berkelas nasional. Kami terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan seluruh ekosistem ekonomi kota untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," kata Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Widodo dalam keterangannya, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Sementara, total aset Bank Jakarta tercatat sebesar Rp90,72 triliun, tumbuh 12,37% secara tahunan (YoY) dibandingkan posisi kuartal III-2024 sebesar Rp80,74 triliun.

Pertumbuhan aset tersebut didukung oleh peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencapai Rp74,23 triliun, tumbuh 16,90% (YoY) dari Rp63,50 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Di tengah kompetisi penghimpunan dana yang masih ketat, Bank Jakarta fokus memperkuat struktur pendanaan melalui peningkatan dana murah (CASA). 

 

