Kabar Duka, Direktur Utama Bank BJB Yusuf Saadudin Meninggal Dunia

JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) berduka atas wafatnya Direktur Utama Yusuf Saadudin pada Jumat, 14 November 2025, pukul 00.29 WIB di Bandung. Kabar duka ini disampaikan oleh manajemen, Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh insan bank bjb.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb, Herfinia menyampaikan belasungkawa mendalam atas kepergian sang pemimpin.

“Kami sangat kehilangan sosok pemimpin yang memberikan kontribusi luar biasa bagi pertumbuhan dan transformasi bank bjb. Integritas, dedikasi, dan nilai-nilai yang beliau tanamkan akan menjadi warisan berharga bagi seluruh insan bank bjb. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT,” ujar Herfinia dalam keterangan resmi, Jumat (14/11/2025).

Yusuf disebut sebagai pemimpin strategis dengan dedikasi tinggi, rekam jejak profesional yang kuat, serta komitmen besar dalam mendorong transformasi dan penguatan tata kelola perusahaan.

Sejak memimpin bank bjb, Yusuf Saadudin dinilai telah mempercepat ekspansi bisnis, memperluas kemitraan strategis, dan meningkatkan kapabilitas perusahaan menghadapi dinamika industri perbankan nasional.

Selama masa kepemimpinannya, Yusuf menjadi figur sentral yang memperkuat struktur permodalan, memodernisasi layanan digital, serta meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan masyarakat Jawa Barat dan Banten. Ia dikenal sebagai sosok visioner, rendah hati, dan memiliki perhatian besar terhadap pengembangan talenta serta budaya kerja yang unggul di bank bjb.