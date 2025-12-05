Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Waspada! Ada 2 Pola Scam dalam Perbankan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |20:22 WIB
Waspada! Ada 2 Pola Scam dalam Perbankan
Perbanas Sebut 2 Pola Scam dalam Perbankan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sekjen Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Anika Faisal mengungkapkan bahwa saat ini ada dua pola scam dalam dunia perbankan, yaitu unauthorized fraud dan authorized fraud. 

Hal itu disampaikan saat mengisi materi dalam seminar Insight Talk resmi dibuka di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Jumat (6/12/2025). 
 
Dia menjelaskan unauthorized fraud merupakan penipuan di mana pelaku mengakses data tanpa izin pemilik sah, seringkali dengan cara ilegal seperti meretas atau rekayasa sosial. Sementara itu, authorized fraud, terjadi ketika seseorang yang memiliki izin akses menyalahgunakan wewenang tersebut untuk melakukan kejahatan finansial.

"Jadi, memang kalau di perbankan itu kalau kita identifikasi, jadi kita kategorikan dua ya, authorized fraud itu dan unauthorized. Kalau authorized fraud itu yang bikin repot perbankan. Kenapa? Karena nasabahnya yang ngasih data," jelasnya.

"Kalau unauthorized itu nasabahnya tak tahu menahu. Dan itu diprotect dengan tools, tadi kan ATM dikasih kamera," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/622/3185302/perbankan-aK3i_large.jpg
Apakah Salah Transfer Bisa Dikembalikan? Ini Cara Mengurusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184134/uang-xHcF_large.jpg
Realisasi Dana Jumbo Rp200 Triliun ke Himbara Terserap 84 Persen, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183476/berita_duka-vztX_large.jpg
Kabar Duka, Direktur Utama Bank BJB Yusuf Saadudin Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/278/3181140/laba_bank_jakarta-y5pI_large.jpg
Bank Jakarta Raup Laba Rp520,8 Miliar di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178981/purbaya-pKeG_large.jpg
Uang Rp14,6 Triliun Mengendap di Bank, Purbaya Minta Pramono Percepat Serap Anggaran 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173910/bank-a6vZ_large.jpg
Bank-Bank Global Mundur dari NZBA, Ada Apa?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement