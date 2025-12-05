Waspada! Ada 2 Pola Scam dalam Perbankan

JAKARTA - Sekjen Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Anika Faisal mengungkapkan bahwa saat ini ada dua pola scam dalam dunia perbankan, yaitu unauthorized fraud dan authorized fraud.

Hal itu disampaikan saat mengisi materi dalam seminar Insight Talk resmi dibuka di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Jumat (6/12/2025).



Dia menjelaskan unauthorized fraud merupakan penipuan di mana pelaku mengakses data tanpa izin pemilik sah, seringkali dengan cara ilegal seperti meretas atau rekayasa sosial. Sementara itu, authorized fraud, terjadi ketika seseorang yang memiliki izin akses menyalahgunakan wewenang tersebut untuk melakukan kejahatan finansial.

"Jadi, memang kalau di perbankan itu kalau kita identifikasi, jadi kita kategorikan dua ya, authorized fraud itu dan unauthorized. Kalau authorized fraud itu yang bikin repot perbankan. Kenapa? Karena nasabahnya yang ngasih data," jelasnya.

"Kalau unauthorized itu nasabahnya tak tahu menahu. Dan itu diprotect dengan tools, tadi kan ATM dikasih kamera," tambahnya.