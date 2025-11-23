Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Apakah Salah Transfer Bisa Dikembalikan? Ini Cara Mengurusnya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |20:05 WIB
Apakah Salah Transfer Bisa Dikembalikan? Ini Cara Mengurusnya
Apakah Salah Transfer Bisa Dikembalikan? Ini Cara Mengurusnya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Apakah salah transfer bisa dikembalikan? Ini cara mengurusnya. Masyarakat tidak perlu khawatir jika salah transfer karena bisa dikembalikan. Namun, harus mengikuti beberapa tahapan.

Salah transfer bisa saja terjadi, namun hal ini tentu membuat panik nasabah. Dalam era transaksi digital yang serba cepat, kesalahan transfer bisa terjadi karena berbagai hal seperti salah input nomor rekening, keliru memilih nama penerima, atau bahkan salah menekan jumlah nominal. 

Meski transaksi dilakukan melalui sistem perbankan, tidak berarti dana bisa otomatis dikembalikan. Namun, masih ada peluang untuk melacak dan menarik kembali uang salah transfer, asal dilakukan dengan cepat dan prosedural.

Berikut adalah panduan lengkap untuk menghadapi situasi salah transfer dan cara menarik kembali dana tersebut.
 
Langkah pertama dan terpenting adalah segera hubungi bank Anda untuk melaporkan kejadian, siapkan bukti transfer dan identitas diri, kemudian bank akan memverifikasi transaksi dan menghubungi penerima untuk meminta persetujuan pengembalian dana.

Jika penerima kooperatif, dana akan dikembalikan melalui sistem bank, tetapi jika menolak, Anda bisa menempuh jalur hukum.

Berikut ini Okezone rangkum cara mengurus jika salah transfer, Jakarta, Minggu (23/11/2025):

Cara mengurus salah transfer:

1. Segera hubungi bank
• Hubungi call center, datang ke kantor cabang, atau gunakan layanan digital bank
• Sampaikan bahwa Anda telah salah transfer dan jelaskan kronologinya secara rinci

2. Siapkan dokumen
• Siapkan bukti transfer (misalnya screenshot atau struk)
• Siapkan identitas diri seperti KTP, buku tabungan, dan kartu debit
• Cantumkan nomor rekening tujuan dan kronologi kejadiannya

3. Tunggu verifikasi bank
• Bank akan melakukan verifikasi internal untuk melacak transaksi dan memeriksa rekening penerima
• Jika data cocok dan tidak ada indikasi penipuan, bank akan melanjutkan ke tahap berikutnya

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184134/uang-xHcF_large.jpg
Realisasi Dana Jumbo Rp200 Triliun ke Himbara Terserap 84 Persen, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183476/berita_duka-vztX_large.jpg
Kabar Duka, Direktur Utama Bank BJB Yusuf Saadudin Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/278/3181140/laba_bank_jakarta-y5pI_large.jpg
Bank Jakarta Raup Laba Rp520,8 Miliar di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178981/purbaya-pKeG_large.jpg
Uang Rp14,6 Triliun Mengendap di Bank, Purbaya Minta Pramono Percepat Serap Anggaran 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173910/bank-a6vZ_large.jpg
Bank-Bank Global Mundur dari NZBA, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/455/3172146/rupiah-4FLJ_large.jpg
7 Tabungan yang Bisa Capai Merdeka Finansial
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement