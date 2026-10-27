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Gas Kilang LNG Masela Akan Diekspor ke Singapura

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |20:14 WIB
Gas Kilang LNG Masela Akan Diekspor ke Singapura
Kepala SKK Migas (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengungkapkan bahwa Pemerintah telah melakukan penandatanganan ekspor gas ke Singapura.

Djoko mengatakan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kemarin sudah melakukan penandatanganan ekspor LNG (Liquefied Natural Gas atau Gas Alam Cair) ke BP Singapore Pte. Limited, dan Shell Singapura.

"Bapak Menteri sudah menandatangani persetujuan alokasi gas domestik, baik itu berupa gas pipa maupun LNG. Kemarin Bapak Menteri juga menandatangani untuk ekspor LNG -nya ke BP Singapura, dan juga Shell Singapura," ujarnya dalam acara INPEX - FEED Completion Ceremony, di Pacific Place, Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Djoko mengatakan, meskipun Pemerintah mengurangi sedikit ekspor gas ke Singapura beberapa hari lalu melalui jaringan pipa bawah laut dari Natuna dan Sumatera, namun secara konsisten Indonesia tetap menyuplai gas LNG untuk perusahaan-perusahaan di Singapura, yang secara akumulatif terbilang besar.

"Meskipun kita mengurangi sedikit, tetapi kita ekspor tetap konsisten banyak ke Singapura. Mudah-mudahan besok akan ditandatangani PJBG (Perjanjian Jual Beli Gas) tersebut," kata Djoko.

Selain dikirim ke Singapura, Djoko menambahkan produksi LNG dari proyek Abadi Blok Masela itu juga akan disalurkan kepada PT Pupuk Indonesia (Persero), PT PLN (Persero), dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Persetujuan alokasi gas tersebut telah ditandatangani Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai bagian dari upaya memastikan pemanfaatan produksi gas Masela bagi kebutuhan energi dan industri dalam negeri.

 

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Topik Artikel :
LNG LNG Masela SKK Migas Gas
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