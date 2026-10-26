Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Mata Uang Terlemah di Asia 2026, Rupiah Termasuk?

Muhammad Fadhil Mubarok , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |06:02 WIB
5 Mata Uang Terlemah di Asia 2026, Rupiah Termasuk?
5 mata uang terlemah di Asia 2026, Rupiah termasuk? (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – 5 mata uang terlemah di Asia 2026, Rupiah termasuk?

Sejumlah mata uang di Asia mengalami tekanan nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Pelemahan dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari inflasi, kebijakan moneter, dan utang luar negeri hingga ketidakpastian politik dan kondisi ekonomi global.

Nilai tukar rupiah juga menjadi sorotan setelah dolar AS sempat menembus Rp18.044. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai posisi rupiah dibandingkan mata uang negara-negara lain di Asia.

Berikut lima mata uang yang tercantum dalam daftar mata uang dengan nilai tukar terendah terhadap dolar AS pada 2026: 

1. Rial Iran

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/320/3247744//rupiah_hari_ini-LOFP_large.jpg
Rupiah Diproyeksikan Melemah ke Rp17.950 per Dolar AS, Tertekan Inflasi Global dan Isu Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/11/320/3229489//rupiah_sepekan-vkTQ_large.jpg
Rupiah Sepekan Melemah 0,39 Persen di Rp18.065 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/320/3220563//menko_airlangga-tTDh_large.jpeg
Rupiah Sentuh Rp17.600, Ini Penjelasan Menko Airlangga 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/320/3219952//rupiah-efC6_large.png
6 Fakta Rupiah Sempat Tembus Rp17.700, Diprediksi Baru Menguat di Juli 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/320/3220122//dolar-wWo2_large.jpg
Kurangi Ketergantungan Dolar AS, Transaksi Mata Uang Lokal Melonjak 309 Persen Tembus USD22,6 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/320/3219988//ekspor-HpqJ_large.jpg
Kemendag Ungkap Pelemahan Rupiah Belum Berdampak pada Ekspor Produk Kreatif 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement