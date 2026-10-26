5 Mata Uang Terlemah di Asia 2026, Rupiah Termasuk?

5 mata uang terlemah di Asia 2026, Rupiah termasuk? (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – 5 mata uang terlemah di Asia 2026, Rupiah termasuk?

Sejumlah mata uang di Asia mengalami tekanan nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Pelemahan dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari inflasi, kebijakan moneter, dan utang luar negeri hingga ketidakpastian politik dan kondisi ekonomi global.

Nilai tukar rupiah juga menjadi sorotan setelah dolar AS sempat menembus Rp18.044. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai posisi rupiah dibandingkan mata uang negara-negara lain di Asia.

Berikut lima mata uang yang tercantum dalam daftar mata uang dengan nilai tukar terendah terhadap dolar AS pada 2026:

1. Rial Iran