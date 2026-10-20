Rupiah Ditutup Menguat ke Rp17.992 per Dolar AS

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup naik 54 poin atau sekitar 0,30 persen ke level Rp17.992 per dolar AS atau meninggalkan level Rp18.000 pada akhir perdagangan Selasa (20/10/2026).

Analis pasar uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa salah satu sentimen datang dari eksternal yakni perintah eksekutif yang diterbitkan oleh President Trump pada Jumat malam mencabut sanksi dan tarif utama AS yang berkaitan dengan Rusia, termasuk bea atas barang-barang dari negara tersebut serta penalti bagi pihak yang membeli minyak dan gas Rusia.

“Namun, pada hari Sabtu, Trump menyatakan bahwa ia belum mengambil keputusan akhir terkait masalah ini, sementara Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan bahwa para pejabat memerlukan lebih banyak waktu untuk mengevaluasi situasi tersebut,” tulis Ibrahim dalam risetnya.

Kelompok Houthi di Yaman yang berafiliasi dengan Iran menyatakan pada hari Senin bahwa mereka telah melancarkan sejumlah serangan terhadap target-target energi, bandara, dan militer di Arab Saudi.

Target tersebut mencakup fasilitas Aramco di Yanbu, ladang minyak Shaybah, Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, serta bandara di Abha.

Pihak berwenang Arab Saudi tidak segera mengonfirmasi klaim tersebut, dan Reuters tidak dapat memverifikasinya secara independen.

Sementara itu, 58 orang tewas dan lebih dari 200 lainnya terluka setelah kelompok Houthi melancarkan serangan pada hari Senin terhadap kamp pelatihan pasukan keamanan pemerintah di provinsi Shabwa, Yaman.