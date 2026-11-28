5 Fakta Rupiah Tembus Rp18.400 per Dolar AS

JAKARTA - Nilai tukar rupiah kembali mengalami tekanan hingga menyentuh level tertingginya sepanjang 2026 di kisaran Rp18.390 hingga Rp18.400 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (26/11/2026).

Sebelum Bank Indonesia (BI) merilis keterangan resminya, kurs rupiah di pasar spot tercatat berada di posisi Rp18.400 per dolar AS pada pukul 11.52 WIB.

Berikut fakta-fakta Rupiah tembus Rp18.400 per Dolar AS yang dirangkum Okezone, Sabtu (28/11/2026).

1. Respons BI

Menanggapi dinamika pergerakan mata uang Garuda tersebut, Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Erwin Gunawan Hutapea menjelaskan sejumlah faktor utama yang memicu pelemahan rupiah hari ini.

Dari sisi eksternal, penguatan indeks dolar AS (DXY) terus berlanjut seiring sentimen penghindaran risiko (risk-off) global serta menguatnya ekspektasi kenaikan suku bunga acuan AS menyusul rilis data ekonomi Negeri Paman Sam yang tetap solid di tengah inflasi yang persisten.

"Perkembangan pasar keuangan yang dinamis di tengah sentimen risk-off global serta menguatnya ekspektasi kenaikan suku bunga AS pasca data ekonomi AS yang tetap solid di tengah inflasi yang persisten terus mendorong penguatan USD dan tingginya indeks DXY terhadap mata uang lain," ungkap Erwin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.