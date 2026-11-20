Rupiah Ditutup Melemah ke Rp18.270 per Dolar AS

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah 16 poin atau sekitar 0,09 persen ke level 18.270 per dolar AS pada akhir perdagangan Jumat (20/11/2026).

Analis pasar uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa salah satu sentimen datang dari eksternal yakni pasar terus fokus terhadap permusuhan di kawasan timur tengah terus berlanjut; Iran terlihat menyerang sejumlah target di negara-negara Teluk di sekitarnya, serta kapal-kapal tanker yang melintasi Selat Hormuz.

“Kelompok Houthi di Yaman, yang didukung oleh Iran, juga terus melancarkan serangan terhadap Arab Saudi, dengan menghantam sebuah menara di Riyadh pada hari Kamis,” tulis Ibrahim dalam risetnya.

Dalam sebuah wawancara pada hari Kamis, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa ia akan memutuskan perihal serangan lanjutan terhadap Iran setelah awal tahun 2027.

Sikap Trump tampak berubah-ubah; di satu sisi ia melontarkan ancaman serangan lebih lanjut terhadap Iran, namun di sisi lain Trump mengisyaratkan kemungkinan de-eskalasi.

Sebuah laporan awal pekan ini menyebutkan bahwa ia tengah mempertimbangkan serangan tambahan terhadap Iran, di tengah desakan dari Israel untuk melancarkan kampanye baru terhadap Teheran.

Pada hari Kamis, Senat AS yang dipimpin oleh Partai Republik menolak resolusi yang bertujuan membatasi wewenang perang Trump terhadap Iran. Akan tetapi, Partai Demokrat yang diperkirakan akan menguasai mayoritas kursi di kedua majelis Kongres pada tahun 2027 telah mengisyaratkan bahwa mereka akan memprioritaskan pengakhiran perang Trump melawan Iran.