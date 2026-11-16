Rupiah Makin Melemah ke Level Rp18.268 per Dolar AS, Bunga Utang Rp494 Triliun Jadi Beban

Rupiah Makin Melemah ke Level Rp18.268 per Dolar AS, Bunga Utang Rp494 Triliun Jadi Beban (Foto: Okezone)

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah 62 poin atau sekitar 0,34 persen ke level 18.268 per dolar AS pada akhir perdagangan hari ini, Senin (16/11/2026).

Analis pasar uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa salah satu sentimen datang dari eksternal yakni seorang pejabat Gedung Putih berkata bahwa Presiden AS Donald Trump telah memperpanjang pengecualian terhadap Jones Act undang-undang yang mewajibkan kapal berbendera AS untuk mengangkut kargo antar pelabuhan di AS selama 90 hari.

“Meski demikian, Waterer mencatat bahwa meskipun pasokan mulai melonggar, tarif pengiriman tetap tinggi, yang pada gilirannya menjaga harga minyak agar tidak turun lebih jauh,” tulis Ibrahim dalam risetnya.

Tarif tetap tinggi karena adanya risiko yang dihadapi kapal tanker saat mengangkut minyak mentah melalui Selat Hormuz.

Selain itu, banyaknya kapal yang dialokasikan untuk mengangkut minyak melalui jalur perairan tersebut guna memindahkan muatan ke kapal lain yang kemudian membawanya ke kilang telah mengurangi ketersediaan kapal yang ada.

Pada Minggu malam, media pemerintah melaporkan pernyataan angkatan laut Iran yang menyebutkan bahwa sebuah kapal tanker minyak terbakar setelah menabrak ranjau laut di sebelah timur Selat Hormuz.

Presiden The Fed Chicago, Austan Goolsbee, pada hari Jumat menyatakan bahwa inflasi akan menentukan arah suku bunga. Ia sepakat bahwa The Fed masih “memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan” untuk menurunkan inflasi.

Pada hari Kamis, Presiden The Fed Cleveland, Beth Hammack, mengatakan bahwa tekanan inflasi “bergerak ke arah yang salah” dan The Fed perlu “beralih ke kebijakan yang restriktif” guna mengembalikan inflasi ke level 2 persen.

Presiden The Fed San Francisco, Mary Daly, juga menyampaikan pandangannya bahwa “pengetatan lebih lanjut akan diperlukan.” Sementara itu, Presiden The Fed Dallas, Lorie Logan, pada hari Selasa mengatakan bahwa bank sentral memerlukan “setidaknya dua kali kenaikan suku bunga lagi, masing-masing sebesar 25 basis poin,” untuk menekan inflasi.

Dari sentimen dalam negeri, pembayaran bunga utang pemerintah yang mencapai Rp494 triliun hingga 31 Oktober 2026 menunjukkan bahwa beban bunga utang semakin besar dalam struktur APBN.

Angka tersebut setara 21,08 persen dari total belanja pemerintah pusat. Artinya, dari setiap Rp100 yang dibelanjakan pemerintah pusat, sekitar Rp21 digunakan hanya untuk membayar bunga utang.

Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena pembayaran bunga utang merupakan pengeluaran yang harus dipenuhi pemerintah setiap tahun. Semakin besar beban bunga, semakin terbatas ruang fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi, dan program sosial lainnya.

Meskipun pemerintah memperkirakan pembayaran bunga utang hingga akhir 2026 sebesar Rp582,2 triliun, lebih rendah dari target APBN Rp599 triliun, hal ini tidak serta-merta menghilangkan risiko fiskal.

Investor tetap akan mencermati kemampuan pemerintah menjaga defisit anggaran, meningkatkan penerimaan pajak, serta mengendalikan penambahan utang baru.